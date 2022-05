Last van heftige hooikoorts? Rug intapen kan klachten verminderen

MET VIDEO De neushoorn is los, wie wil mag meerijden in deze unieke tank

OVERLOON - Hij overleefde de Tweede Wereldoorlog, ook al was het in brokstukken. Hij werd gerestaureerd maar viel ten prooi aan vlammen. Maar de Nashorn is onverwoestbaar. De tank rijdt weer. In Overloon. En wie wil, kan zelf meemaken hoe dat is.

7 mei