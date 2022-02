Leegstand houdt aan: ‘Binnenstad moet niet vasthouden aan winkelfunctie’

Bij overlast Bronck­horst­kloos­ter krijgt eigenaar meteen opdracht in actie te komen

VELP/LAND VAN CUIJK - Bij overlast in en rond het Kasteelklooster Bronckhorst in Velp krijgt de eigenaar de opdracht daar direct tegen in actie te komen. Wethouder Joost Hendriks zal bovendien geregeld in overleg gaan met de eigenaar.

17 februari