Leerlingen De Vlindertuin laten zien hoe leuk tweedehands kleding is: ‘Deze ga ik houden!’

ROOSENDAAL - Als echte mannequins liepen kinderen van basisschool De Vlindertuin vrijdagochtend in een bomvolle aula over de catwalk. Dit vanwege de gezamenlijke modeshow van De Vlindertuin, de kledingbank in de voormalige PiusX school van stichting De kringloper en stichting Paul.

‘Ladyspeaker’ juf Charlotte verwelkomde kinderen, ouders, grootouders en belangstellenden uit de wijk Kalsdonk en vertelde waarom de show werd gehouden: ,,Het thema vandaag is duurzaamheid. We kopen allemaal graag spullen. Veel ervan belandt achter in een kast en wordt weinig gedragen. Of het is snel te klein. Weggooien van die goede kleding is zonde. Je kunt er beter een ander blij mee maken!’’

,,In het kader van duurzaamheid doen verschillende leerkrachten van ons een jaar lang mee aan de No buy challenge en snuffelen we ook in de gratis kledingwinkel’’, legt ze uit.

Voor iedereen iets leuks

Zowel leerkrachten, enkele medewerkers van de kledingbank en vooral de mannequin-scholieren toonden dat bij de Kledingbank voor iedereen wel iets leuks te vinden is. Wictoria (9) was helemaal in haar sas met haar gouden plissérok: ,,Die mag ik straks houden. Net als mijn shirt en spijkerjasje!’’ Ze vond het wel spannend om over de catwalk te lopen: ,,Maar ik ga er gewoon bij lachen.’’

Haar vriendin Mera vond de broek die ze moest showen minder: ,,Niet mijn smaak. Dus die krijgen ze terug!’’ Klasgenootje Hadja glunderde dat ze juist superblij is met haar jurk: ,,Mama was al eens bij de kledingbank geweest. Jammer genoeg vond ze dat niet haar ding. Maar ik vind deze kleren prachtig. Ook de zonnebrillen.’’

Meer bekendheid

Gastvrouw Angelique van de Kledingbank hoopt dat door de modeshow de Kledingbank meer bekendheid krijgt: ,,We zijn er voor jong en oud en hebben reeds ruim 300 deelnemers. Iedereen kan ongeacht financiële achtergrond één keer per maand gratis kleding komen uitzoeken.’’

