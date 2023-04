Leerlingen Merletcollege als filmsterren op de rode loper in Cuijk: op je mooist naar het gala

Voetbal Maasland Verlich­ting bij inhaalduel valt uit door twee waterko­kers: De Zwaluw blijft koel

Kelderklasse in optima forma bij RKDSO-De Zwaluw (2-4) donderdagavond. In het Limburgse Lomm viel in de eerste helft van de inhaalwedstrijd de verlichting uit. De oorzaak: twee waterkokers die werden aangezet voor de thee in de rust.