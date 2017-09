Leerplicht te streng: Holland's Got Talent-sterretje Amira (13) emigreert naar Zuid-Afrika

,,In Nederland kun je maar tien dagen per jaar extra vrij krijgen voor optredens’’, legt moeder Frieda uit. ,,Vooral het afgelopen jaar heeft dat veel problemen opgeleverd. Amira kon soms niet op tijd vrij krijgen en daarom moesten we optredens cancelen."

,,In Zuid-Afrika zijn lessen en optredens veel beter te combineren. Ze gaan daar veel soepeler om met uitzonderingen. Vincent mag dan ook mee op tournee.’’

Superster

Amira won als 9-jarige de tv-show 'Holland's Got Talent' met verbluffende vertolkingen van aria's. Ook In Zuid-Afrika, waar moeder Frieda vandaan komt, is ze een superster. Volgens Frieda zijn er meer redenen om te emigreren naar Zuid-Afrika. ,,Het is er eigenlijk altijd zomer en er woont veel familie. Dat alles heeft ertoe geleid dat we uiteindelijk de knoop hebben doorgehakt.’’