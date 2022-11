Legionella in sporthal Wanroij, kleedkamers afgesloten

Gelukkig getrouwd Diamanten paar Wim (87) en Annie (84) uit Zeeland: 'We hebben een mooi leven gehad, met geven en nemen’

Wim van den Elzen en Annie van de Laar groeiden allebei op in het buitengebied van Zeeland in de Peelrand. ,,D’r was niet veel te doen”, aldus Annie. Tot1956, op die ene carnavalsavond toen zij in de danszaal in de armen viel van Wim. Deze week is het paar zestig jaar getrouwd.

