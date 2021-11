Legionella maakt al 15 mensen in Schijndel ernstig ziek, dit weekend extra speurtocht naar de bron

Nog geen enkele boete sinds invoering coronapas, alleen Tilburg waarschuwt volop

TILBURG/DEN BOSCH - Een kleine twee maanden na de invoering van de coronapas is in het verspreidingsgebied van het Brabants Dagblad nog geen enkele boete uitgeschreven. Het bleef in deze hoek van de provincie bij waarschuwingen voor cafés, restaurants, theaters en sportclubs die in overtreding waren. Tilburg schreef er verreweg het meest uit.

15 november