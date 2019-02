Lekker weer op komst met carnaval? Het heeft er alle (zonne)schijn van

Faillisse­ment scheeps­werf in 2012 gaat gemeente Grave miljoenen kosten

19 februari GRAVE – Het faillissement van de scheepswerf in Grave gaat de gemeente alsnog miljoenen kosten. De curator van de Scheepswerf Grave BV, Remco Migielsen, heeft in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank inzake het faillissement in 2016 gewonnen. De hoogte van de schade moet nog worden vastgesteld, maar eerder had Migielsen al laten weten dat het om miljoenen euro’s zou gaan.