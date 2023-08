Leny en Leo figureren erop los: ‘De ene week Flikken Maastricht, de andere dansend naast Wilfred Genee’

met video Heijningen­se groothan­del blijkt ook drugslab te zijn: ‘Je kunt op je vingers natellen dat daar vreemde dingen gebeuren’

HEIJNINGEN – Het drugslab dat de politie woensdagochtend aantrof in het buitengebied van Heijningen, staat op het terrein waarop ook een groothandel in bouwmaterialen en een groothandel in huismeubilair gevestigd zouden zijn.