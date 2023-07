Leontien brengt Roosendaalse Kade in extase: ‘Nu weet ik dat mama écht hard kan fietsen’

Brand bij cafetaria in Boxtels winkelcen­trum maakt veel los: ‘Dit is zó triest voor die mensen’

BOXTEL - Een dag na de brand in cafetaria ’t Lambertje blijkt dat Boxtelaren volop meeleven met de getroffen ondernemers Mari en Ingrid van de Laar. De twee weten nog niet wanneer ze weer open kunnen gaan. De schade is groot. ,,We zijn vannacht om 01.45 uur thuisgekomen en hebben helemaal niet kunnen slapen.’’