Lepelstraatse Boys blikken tevreden terug: ‘Dit feest wilden we het dorp geven’

Banken vragen geld voor betaalreke­ning, maar bieden nauwelijks spaarrente: zo zit het

Elke maand gaan er een paar euro’s naar je bank voor het gebruik van een betaalrekening. Op jaarbasis kan dat best aantikken. ‘Waarom zijn de kosten van mijn bankrekening zo hoog’, vraagt lezer Jos Couwenberg zich af. In deze rubriek leggen we elke week een lezersvraag over geld voor aan een deskundige.