Leraar verdacht van verkrachting en bezit kinder- en dierenporno, Bredanaar filmde misbruik dochtertje (3)

Politie krijgt 20 tips na uitzending Opsporing Verzocht over overval autogarage Hapert

14 februari HAPERT - De politie heeft tot op heden 20 tips binnengekregen over de overval op autogarage Mercedes Only aan de Lemel in Hapert. Dinsdagavond werden beelden van de overval getoond in de uitzending van Opsporing Verzocht.