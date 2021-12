‘Let it snow’ op z'n Brabants: deze kerstliedjes zijn gemaakt door Brabanders

Buiten is het koud, binnen knispert het haardvuur. De lichtjes in de kerstboom fonkelen en door de speakers komt kerstmuziek. Grote kans dat dit Mariah Carey, Wham! of Band Aid is. Dat kan ook anders, want een hoop provinciegenoten maakten speciale muziek voor deze periode. Een overzicht van Brabantse kerstmuziek ter inspiratie.

Corry Konings en Roy Donders - Voor iedereen de allermooiste dagen

Meer Brabant dan dit wordt het bijna niet. Corry Konings en Roy Donders komen beide uit Brabant en dan is de videoclip ook nog eens opgenomen bij de wonderlijkste plek van de provincie: de Efteling.

Snollebollekes - Beuk de ballen uit de boom

Zin in kerst, maar dan met een carnavalssausje? Laat dat maar aan de Snollebollekes over. Rob Kemps en kornuiten brachten vorig jaar in november deze knaller uit. Het nummer werd op YouTube al bijna 6,5 miljoen keer bekeken.

Guus Meeuwis - Vrolijk kerstfeest allemaal

Ook Guus Meeuwis deed een duit in het kerstzakje: hij kwam in 2018 met dit lied. Compleet met kerstklokken en een videoclip vol gezelligheid is dit nummer op en top Kerstmis.

OG3NE - Christmas on my doorstep

Deze plaat van de dames van OG3NE is nog kakelvers: het nummer verscheen eerder deze maand op YouTube. In de videoclip zien we dat de zussen gezellig rond de open haard met een mok warme drank Kerstmis vieren.

Django Wagner - Ik kom naar huis (met Kerstmis)

Django Wagner trommelde een volledig koor op voor zijn kerstlied Ik kom naar huis (met Kerstmis). Django zingt over een klassieke kerstgedachte: samenzijn met geliefden tijdens de feestdagen.

Grad Damen - Vrolijk kerstfeest

Bredanaar Grad Damen bracht ooit een album uit vol kerstmuziek. De cd met de titel Vrolijk kerstfeest verscheen in 2003 en bevatte onder andere de liedjes Op wit besneeuwde straten en Arrenslee. Bekijk hieronder de videoclip van de titelsong.

Do - Kerstmis, je bent welkom hier

Meerdere Nederlandse zangeressen kwamen in 2017 met het album A Lady Christmas. Op de plaat prijkte onder andere de Valkenswaardse Dominique van Hulst, beter bekend als Do. Zij zong het lied Kerstmis, je bent welkom hier.

John de Bever - Kerkklokken luiden in de toren

Het kerstnummer van John de Bever is van heel andere orde dan zijn alom bekende Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Het lied vertelt het trieste verhaal van een dame met een bijzondere en trieste kerstwens.

Jeffrey Heesen en Brace - Ons Kerstfeest

Nee, Brace komt niet uit Brabant. Maar Jeffrey Heesen wél. Hij is in Oss geboren, om precies te zijn. En daarom verdient ook dit nummer van vorig jaar een plekje in het overzicht.

René Schuurmans - Een vrolijk kerstfeest

Ook René Schuurmans zong over de meest knusse periode van het jaar in zijn lied Een vrolijk kerstfeest. ‘Een hele mooie tijd zo aan het einde van het jaar.’ Zo is het maar net!

