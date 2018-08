Letselschadeclaim Tim Hofman tegen Nijmeegse huisbaas, die ook panden heeft in Tilburg

Hofman laat zich bij zijn schadeclaim jegens Hendriks bijstaan door het advocatenkantoor van John Beer, de meest gerenommeerde letselschadespecialist van Nederland. Beer diende recent nog de belangen van de familie van Ajax-voetballer Nouri. Hij en zijn team waren ook betrokken bij schadevergoedingen na de nieuwjaarsbrand in Volendam, de vuurwerkramp in Enschede en de legionellaramp in Bovenkarspel.



BNN-VARA bevestigt namens de presentator dat er een schadeprocedure loopt. Hofman wil er nu niet op reageren. ,,Hij wil de zaak achter de schermen oplossen’’, zegt een woordvoerster van de omroep.



Vorig week blikte Hofman in een uitzending van het programma 1 Vandaag wel kort terug op het handgemeen in het kantoor van Hendriks: ,,Ik dacht op een gegeven moment: wat nou als dit niet meer goedkomt? Maandenlang was ik misselijk en duizelig. Ik kon geen normaal gesprek voeren. Ik moest mijn broer bellen en dan wist ik even niet meer hoe hij heette. Heel bizar.’’



Inmiddels is de programmamaker weer volledig aan het werk.