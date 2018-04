Leuk dat mooie weer, maar niet voor hooikoorts-patiënten

HELMOND - Bijna iedereen vindt het fijn dat het eindelijk mooi weer is. Lekker genieten van de zon, wandelen in het park of bos en heerlijke lange zomeravonden. Toch zijn er ook mensen die het minder fijn vinden: hooikoorts-patiënten.

Mensen met hooikoorts staan niet gelijk te juichen, weet Harmen van der Smitte, analist op het laboratorium in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. "Het hooikoortsseizoen is begonnen. En flink ook. Ik heb medelijden met mensen die allergisch zijn."

Vorige week merkten Van der Smitte en zijn collega's een explosie van berkenpollen en dat is slecht nieuws voor mensen met een allergie voor stuifmeel van de berk. "Het goede nieuws is dat het seizoen wel later op gang is gekomen dan normaal, maar de piek is nu wel echt van kracht. Wij zien een toename aan pollen in de lucht."

Meetpunten

In het Elkerliek ziekenhuis in Helmond staan meetpunten op het dak. "We noemen het de pollenvanger", legt Van der Smitte uit. "Het is te vergelijken met een stofzuiger. Die vangt pollen in de lucht en die komen dan op een gekleurd glaasje terecht. Onder de microscoop bekijken we ze in het laboratorium en zo kunnen we meten hoeveel pollen er per kubieke meter in de lucht zitten."

Volgens Van der Smitte gaat het snel nog een tikkeltje erger worden allemaal voor hooikoorts-patiënten. "Door het mooie weer nu is de kans groot dat de grassen gaan bloeien. Ook daar komt stuifmeel vanaf en dat zorgt wederom voor een flinke explosie. Mensen die dus allergisch zijn voor berken- en graspollen kunnen veel last gaan krijgen." Veel voorkomende klachten zijn tranende ogen en jeuk bij de oren en ogen.

Tip s

Hoewel hij het flauw vindt om te zeggen, heeft Van der Smitte eigenlijk maar een goede tip en dat is binnenblijven. "Dat is natuurlijk niet fijn met dit mooie weer. Maar voor veel mensen is dit wel de beste oplossing. Een beetje vaseline rondom de neus smeren, helpt wel, maar is ook maar tijdelijk."

Voor mensen die allergisch zijn, maar toch graag naar buiten willen, adviseert Van der Smitte om naar de kust te gaan. "Daar zijn veel minder bomen en waaien stuifmeelkorrels sneller weg. Brabant is sowieso een gebied waar veel berkenbomen groeien op zandgronden."