Leuk om te weten: deze straten in Bergen op Zoom zijn vernoemd naar beroepen

Kalmthout­se Heide wordt geen Nationaal Park, maar GroenRand geeft strijd nog niet gewonnen: “Laten we de minister vragen om derde soort park”

“Ik vrees dat minister Zuhal Demir (N-VA) de Heide nooit zal honoreren als Nationaal Park.” De kogel is door de kerk. Het Grenspark Kalmthoutse Heide wordt géén Nationaal Park, al zal het opgestelde masterplan en het bijhorende operationeel plan wel als leidraad dienen in de toekomst. GroenRand spreekt van een gemiste kans, maar is inventief en komt met een nieuw idee op de proppen...