Leven van alleen AOW is armoede: ‘Karel koopt een kant en klare maaltijd en eet daar drie dagen van’

De meest opmerkelij­ke Big Brother momenten uit het verleden

14 februari Nu zouden we er niet meer van opkijken, maar in 1999 toen het eerste seizoen van Big Brother van start ging, was het hele land in rep en roer toen Sabine en Bart onder de lakens kropen. En dat live op televisie! Maar wat was het een schattig stel he? Helaas heeft de relatie niet lang standgehouden. De Tilburgse Sabine woont nu in Amsterdam en runt een eigen bedrijf. Bart heeft aan verschillende tv-programma's meegewerkt en schrijft over voetbal.