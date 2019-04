Leven van Jemaine (50) overhoop na ongeluk: ‘Ik voel me net een bejaarde, kan mijn dochtertje niet meer alles geven’

BREDA - Een hersenschudding duurt meestal niet langer dan een paar weken. Maar bij Jemaine de Kort (50) uit Breda is dit een ander verhaal. Zij vecht al meer dan een jaar tegen een slopende vermoeidheid na een ernstig ongeluk op de snelweg bij Amsterdam. Een peperdure behandeling in Amerika is haar enige hoop op een fatsoenlijke toekomst voor haar en haar dochtertje. ,,Anders kan ik Noa niet meer de aandacht geven die ze verdient.”

Vrijwel alles staat nog op haar netvlies gebrand. Van de regenachtige rit naar huis, die stilstaande auto midden op de snelweg tot die enorme knal. ,,Ik hoor nog iedere dag het geluid van mijn eigen auto die volledig in elkaar kreukelt. Het was verschrikkelijk, maar gelukkig kan ik het nog navertellen.”

Jemaine, therapeute van beroep, kan het inderdaad nog navertellen, maar dat doet ze met een brok in de keel. Want wat heeft haar leven toch een dramatische wending genomen na die woensdag 21 maart. ,,Ik ben 50, maar ik voel mij net een bejaarde”, vertelt ze huilend aan de telefoon. ,,Ik ben vaak moe en heb weinig energie. Als alleenstaande moeder breekt het mijn hart dat ik er niet genoeg voor mijn dochtertje kan zijn.”

Enorme klap

Het is woensdagavond 21 maart, 2018. Jemaine rijdt van haar werk, een huisartsenpraktijk in Amsterdam, terug naar haar huis in Breda. Een paar minuten nadat ze de A10 oprijdt, schrikt ze. Een auto is zonder benzine gekomen en staat midden op de snelweg stil. In een reflex trapt de Bredase vol op de rem. Ze stopt op tijd, maar de auto achter haar heeft het te laat door en knalt in volle vaart bij haar achterop.

,,Ik vlieg naar voren en kom weer met een enorme klap terug in mijn stoel”, vertelt ze geëmotioneerd. ,,Mijn hoofd knalt met een enorme kracht tegen de hoofdsteun. De auto hoor ik in elkaar kreukelen, een afgrijselijk geluid. Ik was gelukkig niet ernstig gewond, maar ik wist direct dat het helemaal mis zat in mijn hoofd. Dat voelde ik gewoon.”

Bergafwaarts

Maanden verstrijken en met de gezondheid van Jemaine gaat het bergafwaarts. ,,Ik kreeg in het begin ontzettende hoofdpijn en moet nu nog veel veel slapen om de dagen een beetje fatsoenlijk door te komen. Bij de praktijk in Eindhoven moet ik noodgedwongen stoppen om nog een beetje voor mijn dochtertje te kunnen zorgen. En in de tussentijd is er veel onzekerheid: wat is er toch in hemelsnaam met mij aan de hand?”

Een bezoekje aan de neuroloog geeft al snel duidelijkheid: Jemaine heeft last van het post commotioneel syndroom, een zware hersenschudding waar patiënten voor langere tijd last van blijven houden. Soms wel jarenlang, zonder dat ze precies weten wat het is.

Baanbrekend

Onder Nederlandse artsen is er nog maar weinig bekend over het syndroom en is er nog niet echt een concrete behandeling voor. In Amerika zijn ze verder en zijn er gespecialiseerde ziekenhuizen waar artsen door middel van een MRI-scan patiënten als Jemaine kunnen helpen. Een baanbrekende behandeling die ruim tienduizend euro kost, maar die vanuit de Nederlandse zorgverzekeraars niet vergoed wordt.

Deze behandeling in Amerika beschouwt Jemaine als haar laatste strohalm om haar normale leven weer terug te krijgen. ,,Mijn dagen bestaan nu enkel uit rusten, veel liggen, slapen en energie sparen voor alles wat ik doe. Ik ben constant extreem moe, slaperig en heb de hele dag hoofdpijn. Mijn wereld is klein geworden, en mijn werk als therapeute kan ik niet meer uitoefenen. Ik kan er niet voor anderen zijn, anderen moeten er voor mij zijn.”

Inzamelingsactie

Omdat ze binnenkort geen financiële steun meer krijgt, is Jemaine een inzamelingsactie begonnen om de behandeling en reis naar de VS te kunnen bekostigen.

,,Ik werkte als zzp’er en een arbeidsongeschiktheidsverzekering is voor mij op dit moment niet te betalen. Mijn ziekte wordt in Nederland helaas niet erkend als fysiek letsel, waardoor er niet genoeg kon worden uitgekeerd door de aansprakelijke partij in het ongeluk.”

Grens gepasseerd

Het verhaal van Jemaine maakt kennelijk zoveel indruk dat veel mensen bereid zijn een bedrag te schenken, uiteenlopend van tien tot wel vijfhonderd euro. Binnen een paar weken was er al meer dan vierduizend euro ingezameld.