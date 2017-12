Levensgevaarlijke situatie in Geldrop: 170 kilo zwaar vuurwerk gevonden achter woning

Ouders Tijn lakken weer om geld in te zamelen tijdens Serious Request

19 december De ouders van Tijn, de held van de editie van 2016 in Breda, lakken ook dit jaar tijdens Serious Request nagels om geld in te zamelen voor het goede doel. Op die manier willen ze de herinnering aan het op 7 juli overleden mannetje levend houden.