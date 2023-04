Lezing Arnoud-Jan Bijsterveld in Budel-Dorplein over struikelstenen

Waren dure gouden kettingen motief voor brute dood Ferdi Mathilda in Eindhoven? ‘Politie sluit het niet uit’

EINDHOVEN/BOXTEL - De in 2019 om het leven gebrachte Ferdi Mathilda uit Boxtel droeg ‘vrijwel altijd’ enkele gouden kettingen met een waarde van meer dan 10.000 euro. Die waren verdwenen toen zijn levenloze lichaam in de vroege ochtend van 28 november dat jaar werd gevonden op de Fuutlaan in Eindhoven. De politie ‘sluit niet uit dat het de dader of daders te doen was’ om die sieraden.