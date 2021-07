Lichaam gevonden in Maas bij steenfabriek Milsbeek, mogelijk van Duitser die bij Oeffelt werd vermist

Deze (oud-)boe­ren voelen mee met hun collega’s die de straat op gaan: ‘Maar de grens is wel bereikt’

6 juli LITHOIJEN/ZALTBOMMEL - Als iemand weet wat er nu omgaat in de hoofden van boeren is het boerenpastor Jack Steeghs uit Zaltbommel wel. ,,Ik begrijp hun boosheid maar al te goed; dit gaat direct over hun boterham. En het is nodig ook dat ze gaan protesteren. Maar inkrimpen van de veestapel is dat ook.”