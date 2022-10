Lichamen Hebe en Sanne geborgen, politie onderzoekt hoe auto in water kon belanden

Met videoDEN BOSCH - De lichamen van de vermiste Sanne (26) en Hebe (10) zijn woensdag rond 22.00 uur gevonden in een auto bij knooppunt Empel bij Den Bosch. De politie deed onderzoek naar de toedracht en meldde woensdagnacht om 01.20 uur dat de lichamen van de slachtoffers waren geborgen en het onderzoek nagenoeg was afgerond.

De auto, een zwarte Kia Picanto, werd in de loop van de nacht getakeld. Het voertuig wordt op een andere locatie uitvoerig onderzocht, meldt de politie. ‘We richten ons nu in het onderzoek op de toedracht: hoe is de auto daar in het water beland en wat is er precies gebeurd? We kijken naar schade en eventuele sporen. We houden daarbij alle scenario’s open', schrijft ze via Twitter.

Er kwamen meerdere ambulances en een traumahelikopter naar de vindplek. Ook de politiehelikopter was in de buurt. Daarnaast kwam een forensisch arts ter plaatse. De families van de vermiste Sanne (26) en Hebe (10) waren eveneens al snel op de locatie. Een groep van 15 tot 20 mensen stond rond middernacht op de afgesloten snelweg om elkaar te steunen.

Volledig scherm Nadat de lichamen van Sanne en Hebe waren geborgen, werd de auto getakeld. © Meesters Multi Media/ Bart Meesters

Volledig scherm Nadat de lichamen van Sanne en Hebe waren geborgen, werd de auto getakeld. © Meesters Multi Media/ Bart Meesters

Verbindingsweg A59 naar A2 afgesloten

Op de weg zijn bandensporen te zien. ,,Over de inzittenden is nog niets bekend, daarom gaat primair alle aandacht naar de hulpverlening uit”, zei een politiewoordvoerder toen de auto pas net was gevonden. Op dit gedeelte van de weg staan geen vangrails. De verbindingsweg van de A59 naar de A2 in zuidelijke richting was afgesloten. De boel was ruim afgezet met linten. Donderdagochtend rond 05.00 uur was de weg weer vrij voor het overige verkeer.

Volledig scherm Woensdagavond zijn de lichamen van Sanne en Hebe gevonden in het water bij de A59 bij Empel. © Bart Meesters/Meesters Multi Media

Volledig scherm Een bergingsbedrijf heeft de auto van Sanne, een zwarte Kia Picanto, getakeld. © Bart Meesters/Meesters Multi Media

Helikopter traceert auto

Een woordvoerster van de politie zegt dat agenten die onderweg waren, iets opvallends zagen. De politiemensen merkten bandensporen op. ,,Dat is uiteindelijk doorgegeven aan de heli. Die heeft vanaf boven beelden kunnen maken en heeft zo uiteindelijk de auto getraceerd in het talud”, aldus de woordvoerster. Vervolgens kon de auto worden geïdentificeerd als het voertuig waarnaar werd gezocht.

De woordvoerster geeft daarnaast aan dat ze trots is op haar collega's en dat zij zo oplettend zijn geweest. De politie doet verder onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Bij de vindplaats van de auto staan schermen om de auto uit het zicht van anderen te houden. De politie doet ter plaatse onderzoek. ‘Dat gaat nog enige tijd duren', laat de politie weten.

Volledig scherm De weg was tot ongeveer donderdag 05.00 uur afgesloten voor het overige verkeer. © Bart Meesters/Meesters Multi Media

Roderick van de Mortel, burgemeester van de gemeente Vught, laat via Twitter weten: ‘Mijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden, de families en vrienden. Ik wens hen sterkte en kracht toe.’



Zoektocht

In de zoektocht naar de 10-jarige Hebe uit Vught en haar 26-jarige begeleider Sanne zoekt de politie nog naar dashcambeelden van maandag tussen 14.00 en 18.00 uur in de omgeving van de A59 tussen Raamsdonksveer en Waalwijk, meldde zij eerder op de avond. Al de hele dag wordt er gezocht naar het meisje uit Vught en haar begeleider uit Nuenen, woonachtig in Den Bosch. Mogelijk is dit het eerste concrete resultaat.

Al de gehele dag - en ook gisteren - is gezocht naar de twee. Dat gebeurde op tal van plaatsen in Brabant. In totaal is zeker zeventig vierkante kilometer doorzocht door politie en meerdere groepen vrijwilligers. Op verschillende plekken is in het water gezocht. Op de plek waar de auto is gevonden, werd nog niet eerder gezocht. De zoektocht concentreerde zich vooral op het gebied rondom Raamsdonk, Waspik, Waalwijk en Drunen.

De twee vertrokken maandag vanuit Raamsdonksveer naar het huis van het meisje in Vught. Daar kwamen de twee nooit aan. Knooppunt Empel ligt op een mogelijke route.

Volledig scherm Knooppunt Empel afgezet na vondst auto. © Bart Meesters - Meesters Multi Media

Volledig scherm De politie bij Den Bosch. © Bart Meesters - Meesters Multi Media

Volledig scherm Zwarte Kia Picanto gevonden bij Den Bosch. © Bart Meesters - Meesters Multimedia

Volledig scherm De politie onderzoekt de toedracht. © Bart Meesters / Meesters Multi Media

Eerder vandaag

Rond 21.00 uur in de avond is Het Veteranen Search Team naar een locatie in Waspik-Zuid gegaan om daar een globale zoeking te doen, eventueel morgen gevolgd door een gedetailleerdere zoeking. Dat meldt de politie. Er is niet per se sprake van nieuwe informatie. ,,Het kan zijn dat op locaties opnieuw gezocht wordt, bijvoorbeeld door een ander specialisme. We willen grondig en zorgvuldig zijn.”

Ook gezocht bij A59

Aan het eind van de middag meldde de politie al dat tussen de afrit Waspik op de A59 tot aan Het Veer bij Dussen een rijstrook is afgezet. De zoekactie concentreerde zich in de avond vooral op dit gebied. Rond 20.30 uur kwam er nog een nieuwe politiehelikopter die kant op. Een andere helikopter wordt afgewisseld.

Agenten met honden zochten langs de snelweg elk sprietje gras af. De afzetting zorgde tijdens de spits voor een flinke file tussen knooppunt Hooipolder en Waalwijk. Rond 20.15 uur was de weg weer open. De politie zoekt nog wel verder. ,,We gaan door tot wanneer mogelijk”, zegt een woordvoerster rond 20.45 uur. ,,Ook achter de schermen.”

Volledig scherm Het zoeken wordt moeilijk door de duisternis. © Rijan van Leest

Eerder werd al duidelijk dat de politie aanwijzingen heeft dat Hebe en haar begeleidster Sanne maandagmiddag rond 15.30 uur op de A59 ter hoogte van Waspik zijn geweest. Mensen met camerabeelden uit die omgeving - tussen 14.00 uur en 18.00 uur - wordt gevraagd zich te melden. Volgens een politiewoordvoerster is die tijd zo ruim genomen om te zorgen voor zo'n secuur mogelijke zoektocht. De oproep is later op de avond ook in het Engels verspreid.

Er is woensdagavond gekeken in de berm, de sloot en het naastgelegen weiland. Onduidelijk is tot hoe laat de actie nog duurt. Het is inmiddels al donker. Ook een helikopter vloog boven dit gebied. Een politiewoordvoerster laat weten dat de zoekacties plaatsvinden op basis van binnengekomen tips. Hoe concreet die zijn, is niet bekend.

Volledig scherm Zoektocht op de A59. © Foto Persbureau Midden Brabant - Erik Haverhals

Actie in Loonse en Drunense Duinen gaat donderdag verder

Vrijwilligers van het Coördinatie Platform Vermissing (CPV), die vandaag zochten in de Loonse en Drunense Duinen, gaan in ieder geval donderdag pas verder met zoeken. Er wordt nog overlegd waar precies. Een woordvoerder laat weten dat er nog enkele mensen met honden op pad zijn, die moeten zich nog afmelden. Verder zijn de vrijwilligers de zoektocht aan het afbreken omdat het buiten donker is geworden. ,,In totaal hebben iets meer dan tweehonderd mensen gezocht.”

Een woordvoerder van de vrijwilligersorganisatie Search and Rescue Nederland (SAR) laat weten voorlopig wel verder te zoeken. Er wordt door hen woensdagavond nog gezocht langs bruggen en waterwegen in de omgeving van Waalwijk. ,,We hopen dat er vannacht eindelijk duidelijkheid komt.”

Niks gevonden in water bij Winterdijk

De Winterdijk vlakbij de McDonald's in Waalwijk, net ten zuiden van de snelweg, werd aan het eind van de middag ook afgesloten. Hier is in het water gezocht nadat er iets aan een magneet leek te blijven hangen. Er kwamen auto's van de politie ter plaatse, net als een boswachter en mensen van handhaving. Er is hier gezocht met een soort sonarboot. Duikers zijn ook in het water aan het zoeken geweest. Daarbij werd niks gevonden.

Bij herberg De Drie Linden in Drunen staan deze avond boten en teams met reddingshonden klaar om uit te rukken als dat nodig is.

Volledig scherm De politie op zoek bij de Winterdijk in Waalwijk. © Foto Persbureau Midden Brabant - Erik Haverhals

Volledig scherm Bij herberg De Drie Linden in Drunen staan boten en teams met reddingshonden klaar om uit te rukken als dat nodig is. © Foto Persbureau Midden Brabant - Erik Haverhals

Ongeveer twee uur eerder was er even verwarring. De politie meldde dat het AMBER Alert is afgesloten. Politiewoordvoerster Annemarie Bardoel gaf niet veel later aan dat er in ieder geval geen nieuwe ontwikkelingen waren. Het afsluiten van het alert verliep automatisch, ‘vanwege technische of juridische redenen’.

Even voor 17.00 uur was het Alert ook daadwerkelijk weg van de politiesite. Het amber alert wordt ook niet meer op de borden boven en langs snelwegen getoond. Rijkswaterstaat heeft op verzoek van de politie de tekst weggehaald. Volgens een woordvoerder van de Landelijke Eenheid verdwijnt een Alert bij afsluiting ervan ook van bijvoorbeeld geldautomaten.

Gezocht in gebied van zo’n zeventig vierkante kilometer

Terug naar eerder op de dag. Meer dan honderd mensen begonnen rond 09.30 uur met zoeken rond de Polanenweg in Waspik. Dat gebied breidde zich later uit naar ‘s Gravenmoer, waarbij de centrale post bij voetbalclub S.V. Capelle staat. Nog later op de dag werd ook gezocht in onder meer Drunen en Waalwijk.

Er is gezocht in een gebied van liefst zeventig vierkante kilometer, stelt de politie halverwege de middag. Daarbij is het Veteranen Search Team (VST) ingezet. De politie houdt op dit moment nog steeds rekening met alle scenario’s, uiteenlopend van een ontvoering tot een ongeluk. Informatie kan worden gedeeld met de politie via de opsporingstiplijn: 0800-6070.

Volledig scherm Grote zoekactie door Veteranen Search Team aan de Zomerdijk in Waalwijk. © Foto Persbureau Midden Brabant - Marvin Doreleijers

Volledig scherm Grote zoekactie door Veteranen Search Team aan de Zomerdijk in Waalwijk. © Foto Persbureau Midden Brabant - Marvin Doreleijers

Vrijwilligers schrijven zich in om mee te zoeken in Drunen

Zo'n veertig vrijwilligers stonden rond 13.30 uur op een parkeerplaats bij Herberg De Drie Linden in Drunen. Medewerkers van het Coördinatie Platform Vermissing spreken ze toe en vragen hen te helpen zoeken. Daarvoor moeten ze een inschrijfformulier invullen, waarna de actie van start gaat in het gebied. Later komen er nog eens ongeveer honderd vrijwilligers bij, ze komen uit alle hoeken van het land.

Een dik halfuur later wordt er vooral nog op kaarten gekeken waar gezocht moet worden en wie dat met wie gaat doen. Het gebied wordt opgedeeld in 88 vakken, mensen nemen foto's mee van die verdeling en gaan daarna op pad. Er zijn volgens de politie in ieder geval voldoende mensen. Een politiewoordvoerster geeft aan dat in deze omgeving gezocht wordt ‘omdat een mogelijke route naar Vught hierlangs zou kunnen leiden’. Rond 18.00 uur stopt het zoeken hier.

Volledig scherm Politie vraagt vrijwilligers in Drunen mee te helpen zoeken in Drunen. © Marc Brink

Volledig scherm Met dit reglement gaan de vrijwilligers op pad. © Marc Brink

Volledig scherm Zoekactie opgezet in Drunen bij de Loonse en Drunense Duinen bij Giersbergen. © FPMB / Erik Haverhals

Patricia (55) uit Veghel hielp daar vandaag mee met zoeken. Ze hielp twee jaar geleden ook bij een zoekactie in Noord-Holland, waar uiteindelijk een dodelijk slachtoffer werd aangetroffen. Ze zoekt nu mee, omdat ze in een groepsapp werd gevraagd. ,,We zoeken onder meer in het bos naar takken die pas gebroken zijn. Daarover hebben we de instructies gekregen.”

Het gebied was volgens de politie nog niet eerder te voet uitgekamd. Ook in Waalwijk is rond 14.00 uur een grote zoekactie gestart, aan de Zomerdijk. Een reddingsbrigade uit Eindhoven is daarbij ingezet. Er werd gezocht bij het water, in de richting van Doeveren en Heesbeen. Daar is niets aangetroffen.

Spoorzoeken

Het VST zocht ondertussen rondom Waspik, naar de verstoringen in het terrein. ,,Dat kan een geknapte tak zijn of sporen in het gras”, zegt mede-oprichter Mariska van der Kraats. ,,Deze mensen zijn daar op getraind. De groep heeft mentale weerbaarheid opgebouwd. En dat is nodig, want het is niet altijd prettig wat je aantreft.” 85 procent van het team is veteraan, de rest bestaat uit oud-politiemensen en boswachters. ,,Wij hebben een reden om dit te doen. En dat is voor de familie. De rest is bijzaak.”

Volledig scherm Mensen die helpen zoeken in elke sloot en in het water in het gebied rondom Waspik. © FPMB / Erik Haverhals

Volledig scherm Vrijwilligers van het Veteranen Search Team zoeken bij 's Gravenmoer. © Sjoerd Marcelissen

Verdriet bij groep van Hebe

Medewerkers en cliënten bij orthopedagogisch dagcentrum ‘t Overstapje zijn verdrietig en verward door de vermissing van de 10-jarige Hebe en haar begeleidster Sanne. Hebe maakte onderdeel uit van een groep van zeven cliënten. ,,Dit doet veel met de groep”, laat een woordvoerder weten. ,,Er is veel emotie, net zoals in de rest van Nederland. We doen wat we kunnen doen om iedereen zo goed mogelijk te kunnen helpen.”

Bijzondere band

Vooralsnog is er niks gevonden wat duidt in de richting van het tweetal. Dinsdag werd een amber alert uitgegeven voor Hebe. Het meisje is gehandicapt en heeft zorg nodig. Ze was samen met haar begeleider (26) uit Den Bosch, die haar de nodige hulp kan bieden.

De twee hebben een bijzondere band, laat Hebes familie weten in een statement: ‘De familie hoopt dat ze samen snel worden teruggevonden.’ Daarin staat ook te lezen dat de familie dankbaar is voor alle steun. ‘We willen niets liever dan haar terug in onze armen’.

Gezocht rond Waspik

Er is dinsdag al massaal naar de twee gezocht. Eerst met veel vrijwilligers, opgetrommeld na een noodkreet van Hebes moeder op Facebook. ‘Lieve mensen, een bericht dat ik nooit gedacht had te moeten schrijven. Sanne en Hebe zijn vermist. Ze zijn nooit aangekomen toen Sanne Hebe thuis ging brengen van ‘t Overstapje in Raamsdonkveer naar Vught’. ‘t Overstapje is een orthopedagogisch dagcentrum aan de Sint Theresiastraat in Raamsdonksveer.

Ook de politie pakte al snel groot uit. Met onder meer een helikopter is het gebied tussen Raamsdonksveer en Vught uitgekamd. Sinds 14.30 uur werd wordt specifiek gezocht rond Waspik, onder meer met het veteranenteam dat gespecialiseerd is in het vinden van vermiste personen. Na de vondst van een oliespoor op de Hooiweg, op een industrieterrein langs het water, zocht de politie naar een mogelijke auto in het water.

Die werd niet gevonden. Om er zeker van te zijn dat er echt niets in het water ligt, zochten duikers en een sonarboot gisteravond verder. Ook op andere plaatsen wordt gezocht. De politie gaat alle wegen en waterwegen op en rond de route van Raamsdonksveer naar Vught langs.

Signalement Hebe is 10 jaar en draagt een lichtpaarse rugtas van het merk Eastpak, een felroze jas, zwarte rok en blauw T-shirt, en heeft blond haar. Ze heeft een ‘bijzondere motoriek’, omdat ze wankel loopt met haar voeten naar buiten. Haar begeleider is de 26-jarige Sanne uit Den Bosch. Samen reden ze in een zwarte Kia Picanto met kenteken PR-425-K. Informatie kan worden gedeeld met de politie via de opsporingstiplijn: 0800-6070.

Volledig scherm Zoekactie in de Overdiepse polder bij Waspik. © Sjoerd Marcelissen

Volledig scherm De vermiste Hebe (10) en haar begeleidster Sanne (26). ANP SEM VAN DER WAL © ANP

Volledig scherm In Waspik zoeken veteranen, boswachters en oud-politiemensen van het Veteranen Search Team naar het vermiste tweetal. © FPMB / Erik Haverhals

Volledig scherm Meer dan honderd mensen zoeken vandaag naar het vermiste tweetal. © FPMB / Erik Haverhals

Volledig scherm De vermiste Hebe (links) en Sanne. De foto's zijn vandaag gedeeld door de politie en Opsporing Verzocht. Achtergrond: hulpdiensten zoeken in het water bij Raamsdonksveer. © FPMB / Erik Haverhals

Volledig scherm Er is een Amber Alert uitgegaan voor de vermiste Hebe. © Bart Meesters / Meesters Multimedia