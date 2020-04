Lichte daling sterfte in Brabantse verpleeg- en verzorgingshuizen, begin april vier keer zoveel overlijdens als normaal

Het aantal sterfgevallen in verpleeg- en verzorgingshuizen in de GGD-gebieden Hart voor Brabant en West-Brabant loopt terug. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het RIVM. De piek in het aantal sterfgevallen lag in week 14 (van 30 maart tot en met 5 april). Toen overleden vier keer zoveel mensen per week dan gemiddeld in de eerste tien weken van dit jaar.

Het CBS en RIVM zetten wekelijks de sterftecijfers per week en regio op een rij. De cijfers van vorige week zijn nog niet compleet, zo geeft het CBS aan. Toch geven de voorlopige ramingen aan dat het aantal sterfgevallen in verpleeg- en verzorgingshuizen terugloopt, nadat wekenlang dat cijfer alleen maar opliep.

Dat laatste was vooral het geval in het gebied van GGD Hart voor Brabant, waar relatief de grootste piek van Nederland zichtbaar was. Als vergeleken wordt met het gemiddelde sterftecijfer per week in de eerste tien weken van 2020, lag het aantal sterfgevallen in week 14 bijna vier keer zo hoog als normaal. In week 15 lag dat cijfer alweer wat lager en het lijkt erop dat die tendens vorige week is doorgezet, hoewel de cijfers van die week nog niet definitief zijn.

Ook in GGD West-Brabant is al een daling te zien, maar daar lag de piek minder hoog. Op het hoogtepunt (ook in week 14) overleden anderhalve keer meer mensen dan het gemiddelde van begin dit jaar.

Zie onderstaande afbeeldingen voor de vergelijkingen van week 14 en week 15. Tekst loopt door onder de afbeeldingen.

Volledig scherm Aantal overlijdens in verpleeg- en verzorgingshuizen in week 14 in vergelijking met het gemiddelde van de eerste tien weken van 2020. © CBS

Volledig scherm Aantal overlijdens in verpleeg- en verzorgingshuizen in week 15 in vergelijking met het gemiddelde van de eerste tien weken van 2020. © CBS

Het CBS bekeek natuurlijk niet alleen de gegevens van verzorging- en verpleeghuizen. Als over de hele breedte gekeken wordt, dan is te zien dat ook daar het sterftecijfers weer daalt. Zo steeg dat cijfers in West-Brabant naar bijna 1,5 keer normaal in week 14, maar loopt dat aantal weer terug. In Hart voor Brabant was ook hier een hogere piek te zien. Daar liep het cijfer op naar boven de 2,5 keer het normale aantal.

Week 16 nog niet compleet