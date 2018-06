Liefde op de vliegbasis: 'Ik dacht gelijk, hier komt gedoe van'

Wie zal er bij je waken op de avond voor je dood?

8:24 DEN BOSCH - Als je thuis wilt sterven in je eigen bed, wie zal er dan over je waken als de dood in aantocht is? Je geliefden, hoop je, maar als het sterven weken duurt, kan dat een zware wissel trekken op mantelzorgers. Thuiszorgorganisaties dan? Die hebben te weinig mensen en te weinig geld om hele nachten bij één patiënt te kunnen zitten. Vrijwilligers? Juist ja, maar waar haal je die vandaan?