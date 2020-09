Liefde voor muziek: basis voor nieuwe podcast van Björn van der Doelen en zijn vriend Joris Heynen

Het is nu ongeveer drie jaar geleden dat muziekjournalist Joris Heynen (35) aanbelde bij het huis van Björn van der Doelen (44) in Eindhoven. Naast een opnameapparaat en een notitieblok had hij een fles wijn in zijn hand. Na een interview van ruim twee uur waren ze nog niet uitgepraat over bands, zangers en teksten. ,,We delen de liefde voor muziek.’’