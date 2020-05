‘Liefste moeder Gea’ is dochter Laura en familie ‘abrupt ontnomen’

CORONAREGELS Verwarring over coronamaat­re­ge­len: met hoeveel vrienden mag je samen sporten?

15:16 Er heerst nog verwarring over de geldende coronamaatregelen. Zo weet het merendeel van de mensen niet dat volwassenen in groepjes buiten mogen sporten en is het niet voor iedereen duidelijk hoeveel mensen op bezoek mogen komen. Dat blijkt uit een quiz van deze krant waar een kleine 31.000 mensen aan hebben deelgenomen.