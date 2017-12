Lil' Kleine? Rappende opa Lil Pete (79) uit Deurne hit op YouTube

Piet Willems uit Deurne lanceerde woensdag samen met zijn kleinzoon Mick Ramgrab het rapnummer It's My Pension Bro met bijbehorende videoclip op YouTube. Sindsdien is het leven van Grandpa een groot gekkenhuis. ,,Ik snap er niks van! Zoveel aandacht heb ik nog nooit gehad.”

Volledig scherm © Mick Ramgrab

,,Mijn kleinzoon vroeg of we samen een filmpje konden maken. Ik zei: alleen als het over die mobieltjes van jullie gaat. Iedereen is daar de hele dag mee bezig. Mensen zien je niet eens meer, hè. Ze zitten allemaal over dat ding heen gebogen.”

,,Mijn kleinzoon kwam met het idee van een rap. Ik zei: nou dan heb je een probleem want ik kan niet rappen. Daarna zei hij: en het moet in het Engels. Probleem nummer twee dus, want ik ken geen Engels. Maar dat maakte hem niks uit. 'Dat kan ik wel editten', zei hij.”

,,Die oudere garde in het filmpje, die zitten bij mij in het appartement. Ik zei: doen jullie mee voor een lekker glaaske bier? Mooi toch! Sommige scènes hebben we wel meer dan honderd keer overgedaan. Hahahaha.”

,,Of ik een mobieltje heb? Nee. Anders kun je er niet over mopperen, toch? Je kunt onderhand niet meer zonder, blijkbaar. Iemand zei laatst tegen mij dat hij niet meer kon tanken zonder mobieltje. Nou ja!”

,,Bitch, shit: ik weet niet wat ik precies zeg, dat heeft mijn kleinzoon allemaal bedacht. Er waren zinnen bij die ik 166 keer over heb moeten doen. Nee, hoor dat vond ik geen ramp. Toen het klaar was, was het toch prachtig?”

,,We hebben ruim honderd uur gefilmd op verschillende plekken in Deurne en in Vleuten op een hoog gebouw. En drie dagen in Londen! Maar daar zijn maar een paar seconden van overgebleven. Zo schijnt dat te gaan in clips, ja.”

