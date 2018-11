Limburgse en Brabantse agenten blijven nog even samen surveilleren

Grote gebaren in PARK Tilburg

13:55 TILBURG - Het oogt uiterst fragiel wat de Zwitserse kunstenaar Beat Zoderer aan het doen is in expositieruimte PARK in Tilburg. Met hulp van PARK-medewerkers Linda Arts en Rob Moonen zet hij in vier etages platen honingraatkarton op elkaar. Een simpel stuk tape dat over de randen van de verschillende platen is geplakt, moet voor de stevigheid zorgen.