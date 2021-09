Limburgse misbruik-oppas ontloopt vandaag de rechter, ook haar daden blijven buiten zicht

Een film vol kommer en kwel, maar die ellende is wel prachtig om te zien

21 september TILBURG - In museum De Pont in Tilburg gaat op zaterdag 18 september een film van de Eindhovense kunstenares Silvia Martes in première. Het is geen opwekkende film, maar eentje die je doet peinzen. Over het hier en nu. En jouw plaats daarin.