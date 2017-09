'Linda zei: Arno, dit wordt jouw dag'

Het is niet dat de Zwart Janstraat, waar de zaak gevestigd is, volhangt met ballonnen. Toch is menig middenstander in de winkelstraat in Rotterdam-Noord op de hoogte van het enorme geldbedrag dat de zoon van juwelier Ton & Tieneke zondagavond in de wacht sleepte.



,,Ik zat op het puntje van mijn stoel", zegt Monique van Turenhout van Bakkerij Breggen, die telefonisch werd getipt door een collega in de Zwart Janstraat: 'Dat is toch die jongen van Ton & Tieneke op tv?'



Een paar winkelpanden verderop opent de oudste zoon van het juweliersechtpaar met drie kinderen de deur en vertelt in de werkplaats over de bijzondere dag in een Amsterdamse tv-studio. ,,Ik heb nog getwijfeld om te gaan", zegt hij lachend in het huis waar hij opgroeide. ,,Ik voelde me eigenlijk niet zo lekker. Dat kon je goed zien aan mijn gezicht; mijn linkeroog staat anders dan het rechteroog."