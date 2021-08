Lindsay traint voor Olympisch goud, met mama en oma aan haar zijde: ‘Je gaat voor niets en niemand zo ver als voor je eigen kind’

Met geroffel op blote basten de horizon te lijf tijdens Theaterfes­ti­val Boulevard

5 augustus DEN BOSCH - Hoe vergankelijk wil je het hebben? Terwijl in een frisgroen decor van 65 populieren kort wordt stilgestaan bij de start van Theaterfestival Boulevard, gaat op een andere plek in het Zuiderpark (opnieuw) de zaag in de gesneuvelde kastanjes die op de Parade stonden.