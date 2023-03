Literair Café met schrijver Arthur Japin

Video In het kort: dit moet je weten voordat je naar de stembus gaat

Het is zover: we mogen weer naar de stembus. Woensdag 15 maart stemmen we voor de waterschappen en kiezen we de nieuwe leden van de Provinciale Staten. Zit jij nog met wat vragen of ga je zelfs voor het eerst stemmen? Geen zorgen! Dit moet je weten voordat je het rode potlood in de hand neemt.