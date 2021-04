Lithoijenaar cel in voor drugs, zoon gaat vrijuit

Politie vond ‘meerdere valse paspoorten’ en ruim 37 mille bij Bossche­naar Daan C.

9 april DEN BOSCH - De politie heeft op 18 januari bij de inval in de woning van Bosschenaar Daan C. ‘meerdere valse paspoorten’ en een geldbedrag van 37.650 euro gevonden. Samen met zijn drie medeverdachten handelde de Bosschenaar behalve in xtc ook in cocaïne en crystal meth, zo maakte het Openbaar Ministerie vrijdagmorgen in de rechtbank bekend.