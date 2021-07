LIVE | Brabantse Boeren protesteren opnieuw tegen stikstofplannen, eerste boeren op weg naar Den Bosch

Van schoolteam tot deelnemen aan het WK: Brabanders maken zich op voor kampioen­schap raften

2 juli Een kolkende rivier met stroomversnellingen in Frankrijk is niet te vergelijken met het Wilhelminakanaal in Nederland. Het verschil tussen het trainingswater van het Tilburgse raftteam Forward Motion en de plek waar het WK raften plaatsvindt is groot.