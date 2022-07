LIVE | Distributiecentra Jumbo in Veghel en Breda tijdelijk geblokkeerd en boerenprotest bij gemeentehuis Hoogerheide

De protestacties in Brabant:



• Vanuit Gilze zijn boeren met ongeveer tien trekkers in de richting van Tilburg vertrokken. Zij hebben hun tractoren naast de A58 geparkeerd om aandacht te vragen voor het stikstofbeleid van het kabinet, dat boeren onevenredig hard aan zou pakken.



• In Hoogerheide hebben boeren zich rond 10.00 uur met diverse voertuigen verzameld voor het gemeentehuis. Ze gaan daar in gesprek met de gemeenteraad en burgemeester Steven Adriaansen van de gemeente Woensdrecht.



• In Breda begonnen de protestacties rond 09.00 uur bij het distributiecentrum van de Jumbo, waar vrachtwagens vaststaan op een rijstrook tot op de Ettensebaan. Vrachtwagens van de Jumbo kunnen het terrein niet af. De actievoerders komen uit West-Brabant en vooral ook Zeeland. Het protest in Breda verloopt tot nu toe rustig.



• Het grote boerenprotest startte ongeveer rond 05.00 uur bij de Jumbo in Veghel, waar een kat-en-muisspel ontstond tussen de politie en actievoerders. Er waren honderden boeren met trekkers en toeleveranciers met vrachtwagens aanwezig bij de blokkeeracties in Veghel.



• De afrit Veghel van de A50 was urenlang in beide richtingen dicht en ook de N279 werd geblokkeerd, maar werd rond 06.45 uur weer vrijgegeven. Ook de A73 bij Haps was geruime tijd geblokkeerd door landbouwvoertuigen. Rond 10.15 uur werd de weg weer vrijgegeven.