LIVE | Eerste campinggasten arriveren op Paaspop, festival in Schijndel barst bijna los

Het is vrijdag, het is tijd voor Paaspop! Om negen uur deze ochtend gaat de poort van de camping open en om drie uur vanmiddag beginnen de eerste optredens. Kevanova trapt af in Smèrrig en in Cuba Libre: Papi Chulo treedt Myron op. Het is het begin van een dag vol muziek die tot één uur ’s achts duurt. Met op het programma verder onder meer ABBA Fever, Anouk, Chef’Special, Coming Fout, DI-RECT, Django Wagner, Eagles of Death Metal, Guus Meeuwis, Paul Elstak, Rolf Sanchez en Willie Wartaal.