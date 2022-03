LIVE | Eerste stemmers druppelen binnen bij Brabantse stembureaus op verkiezingsdag

Erik (23) was eenzaam en zocht naar vrienden, nu begint hij een winkel en wordt hij uitgeno­digd voor Rummikub

SOMEREN - Erik Bukkems (23) uit Asten vertelde eind vorig jaar dat hij zich eenzaam voelde en eigenlijk geen vrienden had. Sinds hij zijn verhaal in het ED deelde, is er veel veranderd. ,,Op Tweede Kerstdag zat ik al bij iemand te rummikuppen. En ik begin mijn eigen winkel.”

