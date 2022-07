LIVE | Kat-en-muisspel tussen politie en boeren bij distributiecentra Jumbo in Veghel en Breda

Boerenprotest in BrabantBoeren hebben maandagochtend de distributiecentra van de Jumbo in Veghel en Breda geblokkeerd. Het grote boerenprotest startte ongeveer rond 05.00 uur in Veghel, waar een kat-en-muisspel ontstond tussen de politie en actievoerders. In Breda begonnen de protestacties rond 09.00 uur, die een stuk rustiger verlopen. Er zijn honderden boeren met trekkers en toeleveranciers met vrachtwagens aanwezig bij de blokkeeracties in Veghel en Breda. In Hoogerheide is rond 10.00 uur ook een protestactie begonnen.

In Hoogerheide hebben boeren zich rond 10.00 uur met diverse voertuigen verzameld voor het gemeentehuis. Ze gaan daar in gesprek met de gemeenteraad en burgemeester Steven Adriaansen van de gemeente Woensdrecht.

In Breda is rond 09.00 uur een blokkeeractie gestart voor het distributiecentrum van de Jumbo. Lange rijen vrachtwagens staan vast op een rijstrook tot op de Ettensebaan. Vrachtwagens van de Jumbo in Breda kunnen het terrein niet af. De actievoerders komen uit West-Brabant en vooral ook Zeeland. Het protest in Breda verloopt tot nu toe rustig.

Rond 07.00 uur verlieten de boeren het Jumbo-terrein in Veghel en vervolgden hun weg om op andere plekken van het bedrijventerrein in Veghel te protesteren, waardoor er weer vrachtwagens van en naar het Jumbo-distributiecentrum kunnen rijden. Daarna ontstond een kat-en-muisspel tussen de politie en de actievoerders die zich steeds verplaatsen.



De afrit Veghel van de A50 was urenlang in beide richtingen dicht en ook de N279 werd geblokkeerd, maar werd rond 06.45 uur weer vrijgegeven. Ook de A73 bij Haps was geruime tijd geblokkeerd door landbouwvoertuigen. Rond 10.15 uur werd de weg weer vrijgegeven.

Actievoerders hebben maandagochtend vroeg ook de distributiecentra van de Boni-supermarkten in Nijkerk en de Albert Heijn in Zwolle omsingeld en geblokkeerd. De boeren en medestanders willen door de distributiecentra plat te leggen laten zien hoe belangrijk de voedselvoorziening voor mensen is. Om de orde te bewaren is de politie vandaag in crisisstand. In alle regio’s staan extra politiemensen paraat, landelijke eenheden kunnen bijspringen op plekken waar het uit de hand loopt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Lees verder onder de video en foto's.

Volledig scherm De burgemeester van Meijerijstad gaat in gesprek met de boeren in Veghel. © Bart Meesters / Meesters Multimedia

Volledig scherm "Wij staan hier, omdat het kabinet weg moet. Rutte heeft niets voor ons gedaan", zegt akkerbouwer Arno Vael uit Zaamslag. © Geert Nijland

Volledig scherm Voorafgaand aan het boerenprotest bij gemeentehuis in Hoogerheide leggen de boeren aan een klas met kinderen uit waarom ze er zijn. © Peter Braakmann / Pix4Profs

Volledig scherm Sommige vrachtwagens staan al drie uur te wachten vanwege de boerenprotesten in Breda. © Tom van der Put / Eye4images

Volledig scherm De protestactie bij het distributiecentrum in Breda verloopt rustig. © Geert Nijland

Volledig scherm Met trekkers en vrachtwagens wordt het distributiecentrum van Jumbo in Breda geblokkeerd. © Geert Nijland

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm De actievoerders moeten hun identiteitsbewijs laten zien. Sommigen van hen hebben de kentekenplaten van hun voertuigen gehaald. © Bart Meesters / Meesters Multimedia

Volledig scherm Boeren blokkeren het distributiecentrum Jumbo in Veghel. © Bart Meesters / Meesters Multimedia

Aankondiging van boerenprotest

‘Plattelanders, het is tijd voor grote acties vanaf 4 juli. Nederland dicht, maar houd het netjes’, was zondag te lezen in verschillende Telegramgroepen, waaronder Boeren in Opstand. In Brabant roepen de boeren op om Eindhoven Airport en diverse distributiecentra te gaan blokkeren. Ook Schiphol en de Rotterdamse haven worden genoemd.

Het was zondag nog onduidelijk waar de politie in actie moet komen. ,,Wij zien ook dat op sociale media tot actie wordt opgeroepen, ook op vitale plaatsen zoals havens, Schiphol en distributiecentra", vertelt Willem Woelders, hoofd Operatiën bij de landelijke eenheid van de politie. ,,Maar ook wij hebben geen beeld van wat er precies gaat gebeuren.”

Politie staat paraat

In alle regio's staan extra politiemensen paraat. Landelijke eenheden zullen bijspringen op plaatsen waar het uit de hand kan lopen. Ook is volgens Woelders zwaar materieel van het leger beschikbaar. Distributiecentra in Brabant doen er alles aan om maandag draaiende te blijven. Een woordvoerster meldde eerder op vrijdag dat alles scenario's worden besproken. ,,We zijn in overleg met de politie, zodat eventuele blokkades gelijk kunnen worden weggehaald.”

Politie adviseert om thuis te werken

De politie adviseerde zondagavond al om maandag thuis te gaan werken. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de gehele dag vertragingen op de weg kunnen ontstaan. Extra weginspecteurs en verkeersleiders worden ingezet om alles in betere banen te leiden. ,,Gezien de informatie die er nu ligt lijkt morgen thuiswerken als het kan verstandig", vertelt Woelders. ,,Deze acties leiden toch vaak tot files en andere toestanden op de weg.”

Maandag 27 juni blokkeerden Brabantse boeren ook al meerdere snelwegen. Met hooibalen werd het verkeer op de A2 bij Best, A67 bij Liessel en de A50 bij Oss stilgezet. Ook trokken de boeren een dag later naar Den Bosch, richting het provinciehuis. Acht boeren gingen binnen het gesprek aan. Ook waren er protestacties langs wegen in Oisterwijk, Waspik en Moerdijk. Op woensdag 22 juni trokken de boeren al vroeg in de ochtend naar het Gelderse Stroe. Op de wegen leverde dat veel vertragingen op.

Volledig scherm Er staat een file met vrachtwagens die naar Jumbo moeten of naar de andere bedrijven op de Amert van het bedrijventerrein in Veghel. © Kirsten Rietbergen

Volledig scherm Een van de trekkers van het boerenprotest in Veghel had een lekke band. © Wouter ter Haar

Volledig scherm De N279 ter hoogte van de A50 bij Veghel wordt geblokkeerd. © Meesters Multi Media / Bart Meesters

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Meerdere toegangswegen rondom De Amert zijn geblokkeerd. © Persburo Sander van Gils / Remco Rooijakkers

Volledig scherm De boeren blokkeren de N279 en het distributiecentrum van de Jumbo in Veghel. © Meesters Multi Media / Bart Meesters

Volledig scherm Boeren blokkeren de weg. © Bart Meesters / Meesters Multimedia

Volledig scherm Boeren met protestborden op hun trekkers tegen het stikstofbeleid van de overheid. © Wouter ter Haar