LIVE | Mensen al vroeg op pad naar natuurijs, veiligheidsregio's roepen op om in eigen omgeving te schaatsen

Update Vrachtwa­gen rijdt door de vangrail en belandt in de berm bij Vierlings­beek

11 februari VIERLINGSBEEK / SMAKT - Op de A73 is deze donderdagmiddag een vrachtwagen door de vangrail gereden en in de berm tot stilstand gekomen. De wagen moest geborgen worden, dat heeft uiteindelijk uren geduurd. Nog altijd is Rijkswaterstaat bezig de vangrail te repareren.