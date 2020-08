LIVE | Opnieuw snikhete dag in Brabant, Rijkswaterstaat zaagt stuk van klep Merwedebrug

Nieuwsover­zicht | Corona-uitbraken in supermarkt en verzor­gings­hui­zen - Langdurige hitte uniek voor Brabant

6 augustus Op de dag dat premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie houden over de coronamaatregelen, maakten twee locaties in Brabant bekend dat er virusuitbraken zijn geconstateerd. In de verzorgingshuizen van Vitalis in Eindhoven zijn zeven mensen besmet en bij de supermarkt Jumbo in Wouw hebben meerdere medewerkers het virus. Verder was het - zoals je waarschijnlijk hebt gemerkt - een hete dag. Het begin van een unieke situatie voor Brabant in augustus.