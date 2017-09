LIVE: Oud-kerklid Richard B. ontkent gruwelseks met meisjes

De Haagse Richard B. (45) staat vandaag terecht voor wat het OM 'afgrijselijke taferelen' noemde. Hij zou jonge vrouwen op gruwelijke manier hebben misbruikt. Ook zou hij tonnen uit de kas van de kerk waar hij lid van was achterover hebben gedrukt. Verslaggeefster Jorina Haspels zit in de rechtbank en doet live verslag van de zaak via Twitter.

Vandaag wordt de zaak inhoudelijk behandeld en spreekt Richard B. voor het eerst over wat hij 'sessies' noemt.

Vlot en welbespraakt legde B., in het dagelijkse leven boekhouder, de rechtbank uit hoe hij zijn seksuele fantasieën in praktijk bracht. Dat gebeurde in hotelkamers. Hij stelde sekscontracten op, zo vertelt hij in de rechtszaal. ,,Hoort bij de opwinding'', aldus B. Het zouden vooral fantasieën zijn geweest die hij daarin opschreef, maar die nooit gebeurd zouden zijn. Volgens B. waren de seksafspraken met jonge vrouwen allemaal op vrijwillige basis en was hij ervan overtuigd dat de meisjes precies hetzelfde wilden als hij.



Volgens de slachtoffers deden zij niet vrijwillig mee. Volgens een van hen ging het veel verder dan SM: het leek meer op martelen. Zij omschreef de 'sessies' als fifty shades of hell. 'Ik zat aan hem vast, pas als hij het zei, was het voorbij'. Hij zou haar hoofd in de wc-pot hebben geduwd en naalden door haar tepels en borsten hebben gestoken.



Er moeten zich volgens het Openbaar Ministerie (OM) afgrijselijke taferelen hebben afgespeeld als B. alleen was met een meisje. Zweepslagen, waterboarden met het hoofd in een wc-pot, borsten die werden afgebonden tot ze blauw zagen. Het lijstje dat het OM opsomt is nog vele malen langer, soms nog gruwelijker.

Maar zulke extreme en gewelddadige handelingen zijn volgens hem nooit gebeurd. Ook had hij niet in de gaten dat de vrouw geestelijk niet goed was ontwikkeld.

Verduistering

B. zou als penningmeester de Christelijk Gereformeerde Kerk in Den Haag voor meer dan een half miljoen euro hebben benadeeld. Met het geld betaalde hij bijna tien jaar lang veel vrouwen om seks mee te hebben. Vier van hen, onder wie één minderjarige, klaagden hem aan voor extreem gewelddadige seks en mishandeling.

B. bekende de verduistering, maar komt zelf uit op een lager bedrag, precies 427.343 euro. Tot aan vandaag heeft B., die al vijftien maanden vastzit, niets willen vertellen.

Vrouw

Begin 2016 kwam de zaak aan het rollen toen zijn vrouw, met wie hij een zoontje heeft, zijn uitspattingen ontdekte doordat zij zijn telefoon vond. Sindsdien ervaart B. naar eigen zeggen ,,de bevrijdende kracht van de waarheid'' en stopte hij met liegen.