LIVE | Rust keert terug bij Provinciehuis, ‘Brabant zonder boeren is ondenkbaar', zegt gedeputeerde

Er kwamen verder in Brabant onder meer boeren bijeen in Schaijk, Veghel, Wanroij en Boxtel. In ieder geval een deel van hen is daarna naar het Provinciehuis gegaan. Daar ging direct de barbecue aan. De snelweg A59 van Oss richting Den Bosch werd rond 14.15 uur zo'n halfuur geblokkeerd door zeventig trekkers.

Premier Mark Rutte ging dinsdag in op de situatie. ,,Het is niet acceptabel in het land om gevaarlijke situaties te creëren en mensen te intimideren”, zei hij onder meer. Vandaag wordt in Den Haag gestemd over moties die zijn ingediend tijdens het stikstofdebat vorige week in de Tweede Kamer.