LIVE | Schijndel neemt op Paaspop even de plaats van Eindhoven in als Rockcity

OM toont beelden van geheime communica­tie tussen Ridouan Taghi en neef en advocaat Youssef Taghi in EBI Vught

Justitie heeft beelden en geluidsopnamen getoond van bezoeken die neef en advocaat Youssef Taghi (38) in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught bracht aan Ridouan Taghi. De presentatie bewijst volgens justitie hoe Ridouan via zijn neef ‘heimelijk’ onder meer een plan voor een gewelddadige ontsnapping aanstuurde.

14 april