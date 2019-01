LIVE: Sneeuw komt via het westen Brabant binnen, ochtendspits rustig verlopen

Update Morgen code geel: problemen verwacht door sneeuw in Brabant, NS zet minder treinen in

21 januari Automobilisten die dinsdag de weg op gaan in Brabant moeten oppassen voor winterse taferelen. Het gaat op veel plaatsen een tijdje sneeuwen en dat gaan we in Brabant ook merken. De NS zet minder treinen in vanwege de verwachte sneeuwval.