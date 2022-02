LIVE | Stormschade door Dudley, Eunice en Franklin loopt op naar half miljard euro

Tilburg doet voor hoe je leegstand tegengaat: 'De binnenstad als podium’

TILBURG - In Den Bosch moet de nieuwe binnenstadsmanager nog beginnen, maar in Tilburg is Samantha van Rooij al volop bezig met de transformatie. De binnenstad is een grote bouwput, maar door de bouwkranen ziet zij de stad van de toekomst al voor zich: als een podium waar je toont wat je allemaal in huis hebt. Wonen, werken, winkelen én cultuur. Een rondleiding:

