LIVE | Weg-, trein- en vliegverkeer getroffen door winters weer

Muziek, poëzie en spoken word aan de Noordkade

Een nieuwigheidje op de Noordkade want op vrijdag 27 januari opent in Veghel tijdens de Nacht van de Noordkade het Taal en Muziekcafé. In het Koekbouw Café zijn dan twee sessies met gecombineerde optredens door muzikanten en dichters/woordkunstenaars onder wie spoken word-artiest Onias Landveld, May Maema en Ailig Macleod Morena.

10:46