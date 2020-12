Loek van Wely stapt in Eerste Kamer uit FvD-fractie; besluit kan gevolgen hebben voor coalitie Brabant

Loek van Wely is in de Eerste Kamer uit de fractie van Forum voor Democratie gestapt. Hij heeft zich aangesloten bij de kersverse Fractie-Van Pareren, die verder bestaat uit vijf andere opgestapte FvD-senatoren. Omdat Van Wely ook statenlid in Brabant is, kan zijn besluit ook de stabiliteit van de Brabantse coalitie raken.

De overstap van Van Wely is verder niet toegelicht. De Eerste Kamer heeft er een kort bericht over gepubliceerd op de website, en Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn maakte er dinsdagmiddag bij aanvang van de vergadering melding van. De beweegredenen van Van Wely - die op dit moment dus in vergadering zit - zijn daarbij niet bekend gemaakt. De achtergrond van het besluit laat zich echter raden: ook Van Wely zou zich niet kunnen vinden in de opstelling van partijleider Thierry Baudet de laatste weken.

Van Wely reageert in een kort bericht op vragen: ‘na vrijdag meer. Mijn positie in Brabant blijft hetzelfde’, antwoordt hij. Dat roept dan wel meteen nieuwe vragen op: in Brabant vormt FvD een coalitie met VVD, CDA en Lokaal Brabant. Die partijen kunnen samen slechts bogen op een meerderheid van één zetel; als de Forumfractie uit elkaar zou vallen, is dat dus direct problematisch. Twee andere Forum-statenleden, Hans Smolders en Joris van den Oetelaar, betuigden recent juist hun steun aan Baudet.

De fractie bracht afgelopen vrijdag, direct na de ledenraadpleging over de positie van Baudet, een statement uit. Daarin stond dat de fractie zich beraadt op de situatie, maar de coalitie in elk geval graag wil voortzetten. Later deze week zal de fractie daarover communiceren, zo staat in het bericht. Fractievoorzitter Willem Rutjens was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

