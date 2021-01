Lof voor Brabantse moeder Daniëlle in Big Brother-huis: ‘Wauw, respect’

Blik zeewater of duik jij echt ergens het water in voor een nieuwjaars­duik? Stuur je foto in

1 januari Ga jij ondanks dat er geen georganiseerde nieuwjaarsduik is, toch het water in voor een verfrissende duik? Gooi jij op nieuwjaarsdag een blik zeewater over je heen? Dompel jij je onder in een badje in de tuin? Kiek jezelf, stuur je foto in en verdien een plekje in onze Nieuwjaarsduik Galerij.