‘Logisch’ dat helft WW'ers ouder is dan 50 jaar, ‘maar aan werkgevers ligt het niet’

Werkgevers schreeuwen om personeel. Nu de krapte op de arbeidsmarkt zo enorm is, zijn de kansen voor werkzoekenden zeer gunstig. Ook voor 50-plussers, blijkt uit de cijfers. In de drie Gelderse arbeidsmarktregio’s zitten er 1588 minder oudere werklozen thuis op de bank dan een jaar geleden. In de Brabantse regio’s liep hun aantal in een jaar tijd nog harder terug: 2385 50-plussers stroomden uit de uitkering.