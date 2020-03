Lokaal Brabant helpt VVD, FvD en CDA in Brabant aan een meerderheid

Volgens VVD-leider Christophe van der Maat past Lokaal Brabant prima in de op handen zijnde coalitie. ,,Ze staan dicht bij de ideeën van VVD, FvD en CDA voor de toekomst van Brabant", zo staat in het persbericht. ,,Wij nemen graag verantwoordelijkheid voor het besturen van Brabant", laat Lokaal Brabant-fractievoorzitter Wil van Pinxteren optekenen. ,,We hebben er alle vertrouwen in dat we samen met de andere drie partijen tot een prima akkoord op hoofdlijnen kunnen komen. Daarbij staan wij als lokale partij dicht bij de Brabanders. Dat gaan we zeker inbrengen.”